Furto ai danni dell’associazione e scuola di ciclismo Franco Ballerini nel cuore del quartiere San Paolo. Ignoti hanno rubato due biciclette speciali, le hug bike, che hanno consentito finora la possibilità di portare sulle due ruote i bimbi autistici e con disabilità motoria.

I corsi sono stati sospesi temporaneamente: “Un gesto vile – scrivono i volontari – su quella bici i ragazzi autistici trovavano l’unica possibilità di pedalare, di partecipare, di essere inclusi. Ma noi non ci arrendiamo, perché crediamo veramente in quello che facciamo e crediamo che ognuno può essere sempre migliore. Stiamo già lavorando per trovare una soluzione e permettere a questi bambini di tornare a divertirsi da noi e con noi, perché alla Scuola di ciclismo Franco Ballerini”.

