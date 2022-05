Immondizia di ogni tipo sparsa per strada e bidoni stracolmi. Succede a Japigia. E sbotta Lorenzo Lionetti, presidente del I municipio. “Mandatemi le foto di questi luridi all’opera – scrive – sarà un onore per me denunciarli. Questo è lo spettacolo che ormai si vive quotidianamente nel piazzale di Via Papalia nel quartiere Japigia. Rifiuti di ogni genere sparsi ovunque, mobili, vestiti, elettrodomestici e immondizia lasciata per terra, riducono il piazzale in una discarica a cielo aperto. Una consuetudine che, nonostante lo sforzo di Amiu Puglia nel sistemare giornalmente lo stato dei luoghi, non può più essere tollerata e merita la massima attenzione.