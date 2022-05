Il gazebo su piazzetta Perosi danneggiato dai vandali. Realizzato nel 2018 durante i lavori di restyling del lungomare di San Girolamo è stato oggetto negli anni di numerosi atti vandalici. L’ultimo denunciato sul gruppo Vivere – la Voce di San Girolamo Fesca. Qualcuno ha pensato bene di rimuovere uno dei pezzi di legno del gazebo.

Ma non solo vandali. Non si placano le polemiche sulle condizioni in cui versano le spiagge, dove si trovano ancora escrementi di cani di padroni incivili, e l’area pedonale con rifiuti lasciati invece dagli assidui frequentatori del lungomare, tra bottiglie e cartoni di pizza. I residenti reclamano più controlli e sanzioni: “Tra escrementi in spiaggia e rifiuti sul lungomare, senza interventi la situazione non può che peggiorare”, denunciano in molti.

