Ieri mattina gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco per rintracciare e spegnere un rogo appiccato con residui di potature, copertoni e tappetini di manto sintetico in disuso, nell’abitato di Japigia.

“In questi giorni stiamo aggiudicando il bando per le associazioni di volontariato che assisteranno le forze dell’ordine sul territorio ed è stata emanata un’ordinanza che impone a tutti i proprietari di suoli incolti di ripulire le aree da tutti i materiali che facilmente potrebbero incendiarsi – conclude il sindaco – La stagione calda purtroppo rischia di accentuare questi fenomeni ma stiamo lavorando per aumentare i controlli e intervenire come in questo caso”. (foto facebook)