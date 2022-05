“Aperto il primo chiosco sul lungomare di San Girolamo. Attivi anche i due blocchi con i servizi per i bagnanti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un post pubblicato sui social attraverso il quale, ha voluto informare residenti e cittadini dell’apertura degli spazi tanto attesi per il quartiere.

“Tra qualche giorno – ha sottolineato Decaro – incontreremo cittadini e operatori commerciali, nell’area della piastra centrale, per ricevere suggerimenti per il nuovo bando per i locali destinati alle associazioni sportive e alle altre attività” – ha concluso.