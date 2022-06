Una pedonalizzazione “light” per due traverse e alcuni tratti di via Manzoni. Il Comune sta lavorando per portare a termine un progetto già annunciato nel 2020, “Open Space”, e che prevedeva tra gli interventi (alcuni già realizzati come quelli della pista ciclabile di corso Vittorio Emanuele o a San Cataldo), anche una pedonalizzazione di via Manzoni all’altezza di piazza Risorgimento. Prima di partire però il Comune ascolterà necessariamente residenti e commercianti, i primi sembrano più propensi dei secondi. I negozianti sono spaventati dalla riduzione dei posti auto.

Ma tutto sarà valutato e successivamente si partirà con una pedonalizzazione light, quindi non strutturale. Semplici disegni di segnaletica orizzontale per delineare le aree chiuse al traffico. Solo in seguito si procederà con un progetto più strutturale, per il quale ci sono già i soldi. Il Comune ha vinto un bando del Ministero da 9 milioni di euro da utilizzare per la riqualificazione e pedonalizzazione di alcune strade del Municipio 1, tra cui una porzione di via Argiro, di via Putignani e via Calefati, per un totale di circa 12.000 metri quadrati, e, successivamente nell’annualità 2023, di via Manzoni, per una superficie di 5.500 metri quadri.

