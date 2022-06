Le riprese della fiction Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri si sono spostate oggi nel cuore di Madonnella, in particolare nella chiesa di San Giuseppe. La parrocchia è diventata un set cinematografico con rigoroso offlimits agli esterni. Tanti i curiosi che questa mattina si sono affacciati sulla piazza della chiesa di San Giuseppe, resa inaccessibile da un nastro bianco – rosso.

Le riprese continueranno fino al 4 giugno in città. Il Comune, con apposita ordinanza, ha istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. piazzale C. Colombo, per circa mq. 400, localizzati tra il cancello del “Varco Capitaneria” ed il muro perimetrale dell’area portuale; b. largo Mons. Curi, ambo i lati; c. via Arcivescovo Vaccaro; d. corso Sonnino, tratto compreso tra via Istria e via A. Vaccaro; e. via Spalato ambo i lati, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; f. via Cattaro ambo i lati tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; g. largo Giannella, si autorizza, in deroga ai vigenti divieti, il transito e la sosta dei veicoli autorizzati per il solo giorno delle riprese presso la Città Metropolitana; h. parte del Park & Ride di “Pane e Pomodoro”, per circa mt. 70 x 30, adiacente ai campetti di calcio: 1. via Gabrieli, ambo i lati. 2. Dalle ore 00.01 del giorno 25 maggio 2022 alle ore 24.00 del giorno 4 giugno 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle vie indicate al punto 1.

