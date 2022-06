Controllare lo stato della propria assicurazione auto al giorno d’oggi può essere utile in diverse situazioni.

Senza dubbio, una delle ragioni che spinge gli automobilisti a fare la verifica è legato alla necessità di sincerarsi che la polizza sottoscritta non sia scaduta, onde evitare di circolare in strada senza rispettare la normativa vigente e, quindi, incorrere in sanzioni.

In caso di necessità, allora, effettua il controllo direttamente online: come riportano anche gli esperti di 6sicuro.it, è infatti sufficiente rivolgersi al Portale dell’Automobilista, in caso di veicoli immatricolati in Italia, oppure al sito della CONSAP per vetture immatricolate all’estero.

Perché procedere al controllo dell’assicurazione auto

Quando si stipula una polizza assicurativa per il proprio veicolo, molte volte non ci si reca in una filiale fisica, anche se sul territorio ve ne sono ancora svariate. Molte realtà, al fine di contenere i costi e offrire premi più bassi all’utenza, decidono di interfacciarsi parzialmente o persino totalmente sul web.

La stragrande maggioranza di queste aziende è attendibile e ha un rapporto qualità-prezzo davvero interessante, specie perché si possono anche comparare le varie offerte e modulare la proposta a seconda delle coperture opzionali che servono di più. Tuttavia, occorre sempre prestare attenzione quando si inseriscono dati o si effettuano pagamenti online, specie se il protocollo per la sicurezza del sito sia “http” e non “https”. I siti ufficiali e quelli riconosciuti sono sempre da prediligere, ma in caso di dubbio meglio effettuare un controllo per essere certi che la propria assicurazione sia effettivamente attiva.

D’altro canto, non essendoci più il cartaceo ad attestare l’avvenuta polizza, è facile dimenticare la scadenza e magari non pagare il rinnovo del premio senza volerlo. In tal caso, fare una verifica per tempo consente di intervenire in modo tempestivo e magari valutare una possibilità diversa cercando altri preventivi.

Infine, si può anche voler controllare l’assicurazione di terze persone, magari qualcuno che abbia cagionato danno alla propria auto: avendo la certezza che sia coperto da polizza, si avrà anche la sicurezza di essere risarciti.

Controllo assicurazione auto: come funziona nel dettaglio?

Come anticipato, il Portale dell’Automobilista è una delle risorse a cui si può ricorrere per procedere al controllo dell’assicurazione auto. Permette anche di avere altre informazioni preziose sui punti della patente o persino sui medici convenzionati per il suo rinnovo.

Non occorre registrazione, basta andare nella sezione “servizi online” e da lì cliccare sulla categoria riguardante la verifica della copertura RCA. Infine, è sufficiente indicare che si tratta di un veicolo e inserire il numero di targa dopo aver scelto la tipologia di vettura dal menù a tendina. La risposta è pressoché immediata ed è completa di nome della compagnia assicurativa e della data di scadenza, il che consente anche di tenere sotto controllo la durata della polizza.

Il sito della CONSAP, che si dedica in particolar modo a tutti quei veicoli che siano stati immatricolati nel resto dei Paesi della Comunità Europea, richiede di registrarsi e generare uno username e una password.

Infine, prima ancora di sottoscrivere la polizza, è persino possibile controllare la veridicità della compagnia assicurativa grazie al portale dell’IVASS, che è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e orienta il consumatore tra le varie proposte presenti sul mercato laddove il nome sia meno noto e si abbia qualche lecito dubbio.

I rischi per chi non ottemperi, per colpa o per distrazione, agli oneri della copertura assicurativa possono arrivare fino alla confisca e al sequestro del mezzo.

