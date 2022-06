Papa Francesco visiterà Matera il prossimo 25 settembre. La presenza, confermata nella giornata di ieri dall’arcivescovo di Matera-Irsina, Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, avverrà in occasione del giorno di chiusura del 27esimo Congresso eucaristico nazionale sul tema “Torniamo al gusto del Pane. Per una chiesa eucaristica e sinodale”.

Il congresso prenderà il via il 22 settembre. Prima della Santa Messa prevista in piazza Matteotti nella mattinata del 25 settembre, Papa Francesco farà un giro in auto a Matera. Nel corso delle giornate, per le quali sono previsti in media 1500 ospiti ufficiali, ma anche pellegrini, si svolgeranno diversi momenti che si snoderanno tra riflessioni, preghiere e testimonianze. Tema principale, sicuramente, quello che riguarda le preoccupazioni in merito alla guerra in Ucraina.

Nel corso del Congresso si terrà inoltre anche l’inaugurazione, a Matera, della mensa dei poveri dedicata a don Giovanni Mele, la nascita della casa dei migranti a Serramarina di Bernalda (Matera), l’apertura della “casa degli autistici” a Pisticci (MAtera) e, inoltre, l’inaugurazione a Matera di nuovi spazi del polo culturale per la Biblioteca, l’Archivio storico e il Museo diocesano.

Foto repertorio

