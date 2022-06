Traffico a rilento, questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, a causa di un’autocisterna finita in panne all’altezza dello svincolo per Carrassi-Carbonara, in direzione sud. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per la viabilità e personale dell’Anas. Lo svincolo resta comunque accessibile ma si segnalano diversi rallentamenti in prossimità dell’uscita.

(Foto archivio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.