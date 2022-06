“Io divoro la mia esistenza con un appetito insaziabile. Come finirà tutto ciò, lo ignoro”. In queste parole di Pier Paolo Pasolini, in parte c’è l’essenza della sua straordinaria esistenza. Tra le personalità più rappresentative del Novecento italiano, Pier Paolo Pasolini è un intellettuale eclettico che si è messo alla prova in diversi campi: dalla scrittura al cinema, dalla musica alla pittura. Figura molto controversa, poeta, regista, sceneggiatore, scrittore, pittore, attore e drammaturgo, ha suscitato spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi, come anche nei confronti del Movimento del ‘68 e dei suoi protagonisti.

In occasione del centenario dalla sua nascita, 5 marzo 1922 a Bologna, la Mediateca Regionale Pugliese omaggia il grande intellettuale con “Che Cosa Sono Le Nuvole?”. Si tratta di una rassegna di quattro appuntamenti, martedì 7, giovedì 9, martedì 14 e giovedì 16 giugno, che si muove tra proiezioni, incontri, mostra e presentazione di libri, in programma nella sede della Mediateca Regionale Pugliese.

“In Mediateca, la Regione Puglia e la Apulia Film Commission non potevano non omaggiare il grande Pier Paolo Pasolini per i cento anni dalla sua nascita – commentano Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission, e Mauro Paolo Bruno, dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti della Regione Puglia-. E lo fa con una programmazione ricca, originale e interdisciplinare, che spazia dalla musica, al cinema, alla letteratura, restituendo la figura poliedrica e controversa di uno dei grandi poeti e intellettuali del ‘900”.

Il programma – S’inizia, martedì 7 giugno alle 18, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Pasolini Matera”di Domenico Notarangelo sul backstage di “Il Vangelo Secondo Matteo”. Saranno esposte 38 le fotografie, testimonianze meravigliose di quella pagina di storia di Matera, località in cui fu girato il capolavoro del regista. A presentarla ci sarà il figlio dell’autore, Peppe Notarangelo, il regista e scrittore David Grieco, Michele Cecere in veste di produttore e il musicista Stefano De Dominicis che, con il suo gruppo I Soballera, ha curato la colonna sonora del film “Notarangelo Ladro di Anime” di David Grieco (2019) che, a seguire, alle 19.30, sarà proiettato.

Si prosegue, giovedì 9 giugno alle 18, con la presentazione del libro “L’Ultimo Pasolini” (Ed. Criptanos) di Alfredo Traversa che diagolerà con Fulvio Colucci, giornalista del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Nel corso della presentazione, l’attrice Tiziana Risolo leggerà alcuni passi del libro di Traversa. Alle 19.30, introdotto dalla docente universitaria Angela Bianca Saponari, sarà proiettato il film “Sopralluoghi in Palestina per Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini (1965). Nel terzo appuntamento, in programma martedì 14 giugno alle 19.30, Michele Cecere e il Club della canzone d’autore presentano un racconto audiovisivo dal titolo “Tutto il mio folle amore – Le canzoni di Pasolini – Poesia in forma di musica”. Un percorso che tratta il Pasolini scrittore per la musica.

Infine, giovedì 16 giugno alle 18.30, Peppe Notarangelo dialogherà con Stefano Maccioni autore del volume “Pasolini, un caso mai chiuso” (Ed. Round Robin). Stefano Maccioni è l’avvocato della famiglia Pasolini che da quindici anni lotta per la verità sul cold-case Pasolini, così come ha lottato per verità e giustizia per Stefano Cucchi, per la strage di Viareggio. Il progetto “Che cosa sono le nuvole? I 100 anni di Pasolini” è promosso dalla Regione Puglia e realizzato con la Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito del progetto “Mediateca Regionale” a valere su risorse del Bilancio autonomo della Regione Puglia, Assessorato Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. (foto Apulia Film Commission)

