Avrebbe perseguitato per anni la donna di cui diceva di essere innamorato, prima lasciandole mazzi di fiori e biglietti sul parabrezza dell’auto, poi seguendola e appostandosi nei luoghi che frequentava, tra cui bar, posto di lavoro, ma anche sotto casa e alla fermata del bus.

E’ quanto emerso dalle indagini effettuata dalla Procura di Bari, sulla base della denuncia effettuata dalla presunta vittima. La Corte d’Appello di Bari ha confermato una condanna a sei mesi di reclusione nei confronti di un 53enne della provincia di Bari. Vittima, una donna di 57 anni.

Secondo quanto emerso, l’uomo, l’avrebbe aspettata un giorno con un vassoio di dolci a forma di cuore accompagnato da un bigliettino su cui era scritto “Un gesto per ricordarti che ti voglio bene e che continuo a pensarti, vorrei davvero che tu capissi che sei importante per me. La tua cattiveria gratuita mi lascia allibito, ti auguro che questo male ti torni indietro con gli interessi”.

L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe anche denunciato più volte la dona arrivando a strattonarla in strada per impedirle di allontanarsi. I fatti contestati risalgono agli anni 2016-2018. Nel corso del processo la donna si è costituita parte civile.

Foto repertorio

