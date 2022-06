Troppi disagi sulla statale 16, da Bari a Monopoli, passando per Mola e Polignano. Per questo il prefetto Antonia Bellomo ha convocato una riunione urgente per dirimere la questione.

L’Anas, nel corso dell’incontro, ha evidenziato che gli interventi si sono resi necessari per garantire livelli massimi di sicurezza stradale e quindi a salvaguardia dell’incolumità pubblica. Ha però assicurato, sin dai prossimi due giorni, la chiusura dei cantieri presenti in carreggiata nord, la riduzione di 2 chilometri delle aree di cantiere in prossimità di Bari entro il prossimo fine settimana e la chiusura dei cantieri in carreggiata sud dal 15 giugno.

Al fine di fronteggiare l’incidenza di eventuali disagi sarà incrementato il personale Anas. Si consigliano anche percorsi alternativi sulla 172 e sulla provinciale 240. A gestire il traffico in questo weekend sarà il personale della polizia metropolitana e quello delle polizie locali compatibilmente con le esigenze connesse al contemporaneo svolgimento delle consultazioni elettorali.

