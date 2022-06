Il lampione sul lungomare Starita di Bari, inaugurato nel 2021, non sarà più “solitario”. Sono stati infatti consegnati i 29 lampioni che illumineranno la zona dopo tanti anni di attesa. In totale 30 in lampioni che saranno installati nella zona antistante alla Fiera del Levante (ingresso monumentale), uno di questi è stato montato dall’impresa che aveva avuto il compito di occuparsene perché dal Comune c’era necessità di verificare il prodotto, in particolare la rispondenza delle condizioni del capitolato speciale d’appalto.

“I candelabri arrivati non sono un pezzo unico – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso – ma sono assemblati. Abbiamo avuto necessità di farne montare uno per verificarne la bontà del prodotto. Abbiamo controllato uno ad uno i pezzi dei singoli 29 candelabri, sono state riscontrate alcune modeste irregolarità per 19 di essi, abbiamo provveduto a farli sostituite con elementi corretti. Abbiamo già approvato in giunta la fornitura dei 29 candelabri arrivata nel mese di marzo, subito dopo ci siamo attivati per individuare l’impresa, l’appalto all’interno del quale effettuare il montaggio. È stato individuato nell’appalto della manutenzione corrente della pubblica illuminazione, appalto già disponibile, il contratto verrà sottoscritto entro il 29 del mese di giugno prossimo perché entro il 25 di giugno sono state richieste tutte le documentazioni delle verifiche prima dei contratti attuativi. Le attese si sono prolungate per diverse questioni” – ha sottolineato. Tra queste, prima l’interdittiva per mafia (per fatti non Baresi) all’impresa, poi la questione della necessità di aggiudicare l’appalto ad impresa con categoria Og2, dunque capace di occuparsi di impianti elettrici con valore architettonico.

“L’impresa titolare della nostra manutenzione si occupa in prevalenza luci normali, non ha la Og2 – ha spiegato ancora Galasso – ma l’appalto ha una particolarità: in caso di manutenzioni particolari su corpi illuminanti che richiedono la categoria in questione, l’impresa può avvalersi del subappalto, ragion per cui, dopo la firma del contratto attuativo del 25 giugno, l’impresa dovrà perfezionare un’istanza di subappalto avvalendosi con un’impresa di suo gradimento che avrà la categoria Og2 e darà disponibilità al servizio. Quest’istanza di subappalto deve essere validata autorizzata da uffici che ne dovranno verificare regolarità, quindi prevediamo che questa autorizzazione debba presumibilmente concludersi per i primi di agosto” – ha sottolineato.

I tempi per l’installazione, fa sapere Galasso, “potrebbero richiedere qualche mese. Confidiamo che possa essere tra fine luglio o inizio agosto o al più inizio settembre, non oltre. I primi esemplari richiederanno più tempo, oltre all’assemblamento degli esemplari ci sono da fare sigillature e segature in corrispondenza dei basamenti in pietra costituiti. Orientativamente tra settembre e ottobre saranno operativi” – ha concluso.

