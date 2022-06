Sono moltissime le offerte che possono attirare i giocatori di casinò online, soprattutto se appassionati di slot machine. Spesso però ci si può chiedere se questi fantastici bonus siano veramente così vantaggiosi per l’utente o nascondano qualche clausola.

In questo articolo scoprirai i segreti sul funzionamento dei giri gratis al casinò, per essere sempre più consapevole nella scelta del casinò online. Una lista completa dei migliori casinò con giri gratis 2022 è disponibile qui. Sono inclusi i siti legali e certificati da ADM che sono voltati nel modo migliore da utenti ed esperti. Non mancano anche dettagli sul catalogo dei giochi, sul funzionamento di altre promozioni e sulle modalità di pagamento.

Come funzionano i free spins

I giri gratis permettono di giocare alle slot machine senza usare il proprio denaro, ma sfruttando un numero di giri offerti gratuitamente dal sito di casinò online. Questi giri gratis si possono ottenere all’iscrizione al sito, oppure in occasione di eventi speciali, come il lancio di una nuova slot. L’offerta di servizi gratuiti è spesso usata come strategia di marketing, anche in altri ambiti come quello del trasporto. Non è raro ricevere anche centinaia di free spin da sfruttare su alcune slot machine. Infatti, non sempre tutto il catalogo del sito è disponibile da giocare in questa modalità.

Requisiti di scommessa

I termini e le condizioni di questi giri gratis includono sempre dei requisiti di scommessa che vanno raggiunti per poter arrivare a prelevare le vincite in denaro ottenute sulle slot machine. Il divertimento del giro di rulli non corrisponde così direttamente con la vincita di denaro. Per scoprire quale offerta di giri gratis ha una convenienza maggiore per il giocatore bisognerà controllare il numero più basso dei requisiti di scommessa. Infatti, se un bonus ha 1x come requisito, bisognerà solo rigiocare il suo valore una volta per poter poi ottenere il denaro vinto nel proprio conto di gioco.

Limiti sulle vincite

Un altro parametro da considerare è quello dei limiti sulle vincite, che possono tagliare di molto le cifre ottenute. Infatti, molti casinò hanno necessità di porre un limite preciso sul denaro che ti stanno permettendo di vincere gratis.

Ciò significa che anche avendo ottenuto una somma importante dai giri alle slot, potrebbe succedere che venga diminuita a 100 o 200 euro, per rientrare nei limiti sulle vincite specificati nel regolamento dell’offerta. Questo limite si applica non solo alle vincite ottenute sulle slot machine, ma anche a quelle eventualmente accumulate durante il gioco necessario per ottenere i requisiti di scommessa.

Ne vale la pena?

Ogni bonus o pacchetto di giri gratis regalato agli utenti dal casinò online è potenzialmente conveniente: che ci sia una vincita o meno, il giocatore non rischia nulla dei propri soldi. C’è da considerare che ogni offerta è composta a modo suo, ed è sempre importante leggere i dettagli prima di sottoscrivere e iniziare a giocare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.