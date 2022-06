In Puglia il referendum non convince. Solo il 6,7 per cento degli elettori si è presentato alle urne, con punte del 10,4 a Taranto. Dato più basso nel Brindisino con 3,5 %.

Va meglio per le Comunali.al voto in Puglia 50 comuni, con un’affluenza del 18,95 %. Dato più alto a Lecce con il 20,8, più basso a Taranto con il 17,7. Qui i dettagli sulle votazioni di oggi.

