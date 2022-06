“Bari è una citta dove si vive bene, anche se abbiamo i nostri problemi”. Il sindaco Decaro in diretta Facebook si scusa così con i cittadini per i disagi che sono stati causati dalla pioggia nei giorni scorsi. “Alcuni hanno detto che mi sono nascosto, ma non è cosi. Abbiamo 1700 chilometri di strade e solo duecento sono dotati di fogna bianca. Se anche tutta la citta ne fosse stata dotata quel nubifragio comunque avrebbe creato problemi. Abbiamo realizzato tante opere in questi anni: il sottopasso di via Quintino Sella e di Santa Fara e le vasche a Via Napoli.

Ora – precisa Decaro – partono i lavori al san Paolo, a Carbonara e Santo Spirito contemporaneamente. Sono opere già finanziate e appaltate. So bene che ci sono problemi nei trasporti, con i rifiuti in tante zone della città. Ma Bari è una citta che sta crescendo. “Fate un po’ di sacrifici per il Battiti live – continua poi Decaro in merito alle limitazioni al traffico. Il palco è stato montato qui (in piazza Augusto, ndr) per motivi di sicurezza e per la scenografia. Le immagini andranno in onda su canali nazionali, come Italia 1. Saranno delle immagini suggestive e abbiamo interesse a far vedere la nostra città. Questi eventi ci hanno fatto diventare un polo turistico. I dati del turismo di quest’anno – completa il sindaco – saranno notevolmente maggiori rispetto al 2019 quando abbiano registrato un record storico”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.