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Bari, paura a parco Maugeri: ritrovato un teschio nell’area verde

In corso le indagini

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Maggio 2026 - 19:15
polizia scientifica
  • 31 sec

Paura a parco Maugeri dove, nel pomeriggio di oggi, una donna avrebbe ritrovato un teschio nell’area verde. La donna ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che si sta occupando di effettuare i rilievi nel tentativo di chiarire al meglio l’accaduto e risalire all’identità. Attualmente l’area risulta interdetta. Chiuso anche l’ingresso al parco per consentire lo svolgimento delle attività investigative.

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