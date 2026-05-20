Bari, paura a parco Maugeri: ritrovato un teschio nell’area verde

Paura a parco Maugeri dove, nel pomeriggio di oggi, una donna avrebbe ritrovato un teschio nell’area verde. La donna ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che si sta occupando di effettuare i rilievi nel tentativo di chiarire al meglio l’accaduto e risalire all’identità. Attualmente l’area risulta interdetta. Chiuso anche l’ingresso al parco per consentire lo svolgimento delle attività investigative.