Un vasto incendio ha interessato ieri sera tardi il lido P Beach in località Specchiolla, nel Brindisino. E’ successo ieri dopo le 22 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme hanno distrutto le varie strutture del lido, comprese quelle in legno. Fortunatamente il ristorante, situato in via Tamerici sul lungomare di Specchiolla, era chiuso. La devastazione è avvenuta davanti agli occhi di numerose persone. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino alle ore 2,45. Sono intervenuti anche i carabinieri. Tre bombole di gas sono state messe in sicurezza prima che potessero scoppiare. Si indaga sull’origine dell’incendio.

(foto P Beach)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.