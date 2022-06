E’ estate ed è tempo di mare. Ignorata la prova costume, è tempo di indossarlo perché tanto non c’è scampo. Ma cosa propone l’estate 2022? Chic e coloratissimi, in prima linea ci sono i costumi crochet (ovvero realizzati all’uncinetto). Ma non solo: c’è il costume cut out. Che sia bikini o intero, il costume di tendenza dell’estate è quello che ha i tagli, più o meno marcati, sui fianchi. Le bande laterali possono essere sottili o spesse, così come la porzione di pelle che si intravede dal costume. Puntando tutto sul design, è realizzato con tessuti monochrome.

Non mancano i costumi metalizzati: glam e irriverenti, i costumi metallizzati sono ideali per uno spritz al tramonto. C’è anche il ritorno di un grande classico: il costume nero. In accordo con le tendenze, ci sono i modelli a triangolo con lacci lunghissimi da avvolgere intorno al corpo, ma ci sono anche i costumi sportivi e gli elegantissimi modelli con rouche. Trendy e variopinti, ci sono anche i costumi a fiori che sono una esplosione di positività. E infine in questa estate 2022 spunta anche una novità assoluta… e il sole si prende con un micro-cardigan.

