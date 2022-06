Aggiornamento È fuori dalla grotta la giovane speleologa infortunatasi ieri nella grotta Rotolo nel territorio di Monopoli.I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo aver operato ininterrottamente dalla serata di ieri, hanno consegnato Emanuela alle cure dei 118.

La donna era caduta a circa 120 metri di profondità nella grotta Rotolo a Monopoli. È durata tutta la notte l’operazione di salvataggio di una speleologa. Ad intervenire il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia. L’infortunata, che ha riportato un trauma ad un braccio, si trovava a circa 120 metri di profondità e una percorrenza di circa 1 ora dall’ingresso. È stata portata una barella nella grotta per poter trainare la donna fino in superficie. Le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte e l’intervento è ancora in corso.Presenti, questa mattina, anche tecnici del Soccorso Speleologico della Campania per collaborare alle operazioni in grotta, che presenta tratti tortuosi e molto stretti che rallentano la progressione della barella.

