Il miracolo si è compiuto anche quest’anno. E ad assistere all’evento naturale che rende magica la cattedrale di Bari, c’erano tantissime persone. Ogni anno, infatti il 21 giugno alle ore 17:10 la calda luce del sole attraversa il Rosone di facciata della Cattedrale di San Sabino proiettandosi sul mosaico in marmo posto ai piedi dell’Altare maggiore. In questo momento magico cielo e terra si congiungono creando un mistico ed irripetibile spettacolo.

La scoperta del “miracolo della luce” in Cattedrale è piuttosto recente. Il Miracolo è comparso dopo i lavori di restauro che hanno interessato la Cattedrale per tre anni dal 2002 al 2005. L’arcivescovo di Bari-Bitonto Mons. Francesco Cacucci, decise di cambiare la disposizione dei banchi del tempio, proprio per rendere visibile quel bellissimo mosaico del XIII secolo celato da tempo e collocato proprio ai piedi dell’Altare. Così facendo permise l’incedibile scoperta del “miracolo della luce”.

La scoperta accadde un po’ per volta quando il sacrestano Michele Cassano, prima della messa vespertina si accorse di questo strano fenomeno e lo monitorarono sino alla perfetta sintonia il 21 giugno, giorno del Solstizio d’estate, alle ore 17:10 precise. Negli anni, questo “miracolo delle luce” è diventato un evento sempre più crescente e partecipato nella città di Bari.

