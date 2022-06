Una tragedia che ha come protagonista un bambino di 5 anni e che si è svolta in Texas negli USA. Il piccolo è morto per il caldo nell’auto che sua madre aveva lasciato per circa tre ore. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, quando la madre ha accidentalmente lasciato il bambino nell’auto, parcheggiata sotto il sole. Secondo la stampa locale, la donna dopo aver parcheggiato il veicolo si è poi diretta a casa sua per preparare la festa di compleanno della figlia di 8 anni.

Tuttavia, non si sarebbe resa conto di aver lasciato il figlio più giovane in macchina. Solo dopo due o tre ore si è accorto che il bambino di 5 anni era scomparso e pochi istanti dopo si è reso conto di cosa era successo. La madre ha trovato il figlio morto in macchina, ha detto la polizia del Texas. La donna pensava che suo figlio fosse a casa per tutto questo tempo. Dopo aver perquisito la zona, è poi andato a un’auto parcheggiata fuori dalla loro casa nella contea di Harris, a nord-est di Houston. Lo sceriffo della contea ha confermato che il bambino era morto dopo essere stato lasciato in macchina per “diverse ore”. Secondo la stessa fonte, la madre ha detto alla polizia che suo figlio di 5 anni sapeva come togliersi la cintura di sicurezza e scendere dall’auto, cosa che pensava avrebbe fatto. Lo sceriffo ha aggiunto, tuttavia, che l’auto è stata noleggiata e il bambino potrebbe non avere familiarità con il metodo di sblocco, che potrebbe aver portato alla tragedia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.