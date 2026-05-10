Festa della mamma, il messaggio da Bari: “Desiderio di cura? Esiste anche oltre la maternità biologica”

Nel giorno della Festa della Mamma c’è anche chi sceglie di allargare il significato di questa ricorrenza, trasformandola in un momento di riflessione dedicato non solo alle madri nel senso tradizionale del termine, ma anche a tutte quelle donne che, pur non avendo avuto figli, custodiscono dentro di sé un profondo sentimento di cura e amore. A dare voce a queste parole una lettrice di Borderline24 che ha voluto condividere una lettera con la nostra redazione per invitare a guardare alla maternità in maniera più ampia e inclusiva, dedicando un pensiero alle donne che, per motivi di salute, malattie o percorsi di vita complessi, non hanno potuto diventare madri per “un abbraccio”, quello della maternità “che va oltre ogni definizione”.

“Domenica 10 maggio celebriamo la Festa della Mamma – si legge nella lettera – una ricorrenza che da sempre profuma di affetto, gratitudine e memoria. È il giorno in cui si onora chi ha donato la vita, chi ha cresciuto, accompagnato, sostenuto. Ma è anche un’occasione per allargare lo sguardo e riconoscere che la maternità non è soltanto un fatto biologico: è un sentimento profondo, una disposizione dell’anima, una forma d’amore che può esistere anche oltre i confini del corpo. Ci sono donne che, per ragioni di salute, per malattie, per percorsi di vita complessi o per ostacoli fisici, non hanno potuto diventare madri nel senso tradizionale del termine. Eppure, dentro di loro, il desiderio di cura, di protezione, di dedizione è vivo, forte, reale. Un amore che non ha trovato una forma “convenzionale”, ma che esiste comunque, e merita di essere visto, rispettato e celebrato”, prosegue.

“A queste donne – si legge ancora – spesso silenziose e invisibili nei racconti collettivi, va oggi un pensiero speciale. Perché essere madre non è solo mettere al mondo un figlio: è accogliere, sostenere, donarsi. È esserci per qualcuno, è amare senza misura, è lasciare un segno nella vita degli altri. Quante donne, pur senza figli, sono state guide, punti di riferimento, presenze fondamentali per nipoti, amici, studenti, persone fragili? Quante hanno esercitato una forma autentica di maternità attraverso gesti quotidiani, lontani dai riflettori ma pieni di significato? La Festa della Mamma, allora, può diventare un momento più ampio e inclusivo. Un giorno in cui ogni donna che sente dentro di sé quell’istinto di cura possa sentirsi legittimata a festeggiare, senza dolore o senso di mancanza, ma con la consapevolezza del proprio valore. Celebrare la maternità significa riconoscere tutte le sue sfumature. Significa dire che l’amore non si misura con parametri rigidi, ma con la capacità di dare, di esserci, di costruire legami. Domenica 10 maggio non sia solo la festa delle madri “tradizionali”, ma di tutte le donne che, in modi diversi, hanno saputo amare come una madre. Perché la maternità, prima di tutto, è un atto del cuore. E il cuore, per fortuna, non conosce limiti”, conclude.