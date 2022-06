Cresce l’attesa per il concerto di Vasco Rossi. Sono circa 50mila le persone attese oggi allo stadio San Nicola di Bari, luogo che, dopo molto tempo, torna ad ospitare un evento musicale riaprendo le porte, così come sottolineato dal sindaco Antonio Decaro (che ha voluto dare sui social il bentornato a Vasco) “ai grandi concerti”.

Tanti i fan che già nella giornata di ieri hanno iniziato ad accamparsi all’esterno del parcheggio. Una vera e propria tendopoli dove si respirava aria di festa. Altri sono arrivati questa mattina all’alba. Moltissimi i cittadini del capoluogo pugliese già presenti sul posto. A partire dalle 17 circa della giornata di oggi, le porte dello stadio si sono aperte permettendo così ai primi fan di prendere posto. Non sono mancati i disagi, complice anche il caldo e l’assenza, hanno sottolineato alcuni “di un idrante per mandare acqua”. Alcune persone infatti, secondo quanto raccontato, si sono sentite male.

Il concerto prenderà il via in serata, nella scaletta sono previste diverse canzoni, tra queste anche alcuni brani storici della rockstar che sicuramente non farà mancare sorprese al proprio pubblico. La zona sarà costantemente supervisionata dalle forze dell’ordine, obiettivo far svolgere in sicurezza l’evento e, soprattutto, far rispettare le norme e i divieti previsti dall’ordinanza emanata negli scorsi giorni proprio in previsione della grande affluenza.

