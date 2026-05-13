Bisceglie, malore alla guida e schianto frontale su corso Garibaldi: morto un uomo

A Bisceglie, nel primo pomeriggio, un grave incidente stradale ha coinvolto due auto su corso Giuseppe Garibaldi, con esito fatale per un uomo di circa 50 anni.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’episodio ci sarebbe stato un malore improvviso che ha colpito il conducente di un’utilitaria mentre era alla guida. Il veicolo avrebbe così invaso la corsia opposta, entrando in collisione frontale con un’altra auto.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il violento arretramento del mezzo del 50enne, sbalzato indietro per circa una decina di metri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e alcune pattuglie della polizia locale. Il personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.﻿