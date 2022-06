Un tour in barca al tramonto e un aperitivo sul mare. È l’idea messa a punto dall’associazione Marinai Santo Spirito per contrastare il caro gasolio e il momento di crisi che, ormai da qualche mese, sta letteralmente travolgendo il settore della pesca, con moltissime barche ferme a riva.

L’iniziativa, sold out sino a fine luglio, prevede un tour su una barca a remi che offre l’opportunità, non solo di guardare da una prospettiva completamente inedita il porto di Santo Spirito, ma anche di scoprire dettagli storici riguardanti il territorio, tra questi la storia del vargalone, ma anche dettagli sulla torre saracena e molto altro ancora. Il tutto, si svolge (e si conclude) con un aperitivo in mare che prevede flute di prosecco, ma anche birra, focaccia, cozze nere, tagliatelle di seppia e pietanze tipiche del luogo.

La scelta delle barche a remi è una strategica, l’obiettivo infatti – così come spiegato a Borderline24 da un referente dell’associazione, è sia quello di risparmiare sul carburante, offrendo l’opportunità ai marinai fermi di poter lavorare, sia quello di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Tra gli ospiti che recentemente hanno avuto modo di provare questa nuova esperienza, anche l’assessore allo Sport e all’Ambiente Pietro Petruzzelli.

“Un’intelligente iniziativa di marketing territoriale – ha scritto sui social per raccontare l’esperienza vissuta – un bel modo per valorizzare le nostre bellezze, la nostra storia, apprezzare e far apprezzare le nostre prelibatezze gastronomiche. Bravi, io sono andato ieri e sono stato benissimo. Tanti i residenti e turisti che l’hanno già fatto, tanti quelli che si sono già prenotati” – ha concluso.

