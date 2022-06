E’ online la comunicazione relativa alla liquidazione del contributo alloggiativo in favore di tutti coloro che hanno inviato un codice IBAN valido per poter provvedere all’accredito delle somme. Ai sensi del D.L. n. 138/2011 – art. 2, si segnala che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, qualora avvengano per cassa, non possono essere superiori a € 1.000 , essendo venute meno le deroghe previste dalla situazione emergenziale (ex Covid 19).

Pertanto, coloro che risultano beneficiari del contributo alloggiativo (competenza 2020), per importi superiori a € 1.000 e non abbiano ancora provveduto alla comunicazione di un IBAN valido per l’accredito, sono pregati di inviarlo urgentemente ai seguenti indirizzi: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it e rip.patrimonio@comune.bari.it. Si ricorda inoltre che è possibile delegare alla riscossione del contributo un altro soggetto in possesso di un codice IBAN valido per l’accredito, inviando, agli stessi indirizzi, apposito atto di delega corredato dai documenti d’identità del delegato e del delegante, nonché dai codici fiscali di entrambi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.