Un vasto incendio sta interessando da circa 20 ore il Gargano, nell’area di ‘Macchia Libera’, frazione di Monte Sant’Angelo (Foggia). Le fiamme hanno bruciato circa 30 ettari di area boschiva. Due persone sono state allontanate dalla propria abitazione che si trova nell’area in cui due canadair stanno effettuando ripetuti lanci di acqua, circa 40 finora. Al lavoro ci sono trenta squadre tra Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, gli uomini dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif), i Carabinieri forestali e i volontari della protezione civile.

L’intervento da terra risulta difficoltoso perché l’incendio si è sviluppato in una vallata. Le condizioni del vento non agevolano le operazioni di spegnimento. Altri due incendi si sono verificati sul Gargano in questo mese: il primo, in località ‘Scapone’, nel territorio di Mattinata, lo scorso 7 giugno; il secondo nella riserva naturale Padula Frattarolo, lungo la riviera Sipontina, lo scorso 21 giugno. Ne dà notizia l’Ansa.

