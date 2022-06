Un motociclista di 35 anni ha perso la vita in uno scontro violento tra auto, moto e furgone nel Barese. È accaduto intorno alle 11.20 di questa mattina sulla strada provinciale 238, in particolare tra Altamura e Corato.

Secondo quanto ricostruito, sono tre i mezzi coinvolti nello scontro. Si tratta di un furgone diretto verso Corato, un’auto, più precisamente una Lamborghini, finita fuori strada e una moto di grossa cilindrata che viaggiavano in direzione opposta. A perdere la vita nell’impatto violento è stato il centauro, sbalzato fuori dal mezzo subito dopo lo scontro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Illesi invece i conducenti degli altri mezzi. Sul posto immediato l’intervento della Polizia locale di Altamura nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’impatto. Tra le ipotesi quella di un sorpasso azzardato che avrebbe causato l’impatto tra i mezzi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.