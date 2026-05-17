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Monopoli, auto si ribalta dopo lo scontro con un altro veicolo: una donna ferita

Non in modo grave

Pubblicato da: redazione | Dom, 17 Maggio 2026 - 21:46
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  • 36 sec

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 17:30 nel comune di Monopoli, sulla SP1 nei pressi del Canale di Pirro. Due autovetture sono entrate in collisione, con il conseguente ribaltamento su un fianco di una delle due. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre una donna dall’auto ribaltata, unica persona rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate circa un’ora e trenta minuti.

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