“La Salute in Piazza”: Noci promuove prevenzione, benessere e qualità della vita

Sul solco degli eventi dedicati alla salute organizzati lo scorso anno, l’Amministrazione comunale prosegue il percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità, mettendo al centro il valore della prevenzione, della cura di sé e dei corretti stili di vita.

Dal 5 al 7 giugno 2026, Piazza Garibaldi ospiterà “La Salute in Piazza”, una tre giorni promossa dal Comune di Noci con il coinvolgimento di enti sanitari, professionisti, associazioni, scuole e realtà del territorio. L’obiettivo è portare la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana, rendendola più accessibile, vicina e condivisa.

Il programma prevede numerose iniziative. Venerdì 5 giugno, dalle 9:00 alle 19:00, a cura di PAM Italia (Prevenzione Ambiente e Mobilità), sarà possibile effettuare mammografie rivolte a donne tra i 40 e i 49 anni che non abbiano effettuato mammografie nei 12 mesi precedenti e alle donne tra i 35 e i 39 anni in presenza di familiarità oncologica, da autocertificare in sede. Le prenotazioni sono disponibili sul sito www.pam-italia.org.

A cura dell’Ordine dei Farmacisti, nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 giugno dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 7 giugno dalle 9:00 alle 13:00, saranno effettuate analisi gratuite: elettrocardiogramma, misurazione della pressione, rilevazione della glicemia e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 giugno, dalle 9:00 alle 19:00, sarà disponibile il servizio di mappatura dei nei. La prenotazione potrà essere effettuata presso le farmacie di Noci a partire dall’11 maggio.

La ASL Bari sarà presente con la prenotazione di esami di screening: screening mammografico per donne tra 50 e 69 anni, screening cervice uterina Pap/Hpv test per donne tra 25 e 64 anni, screening colon retto con consegna del kit per la ricerca del sangue occulto per uomini e donne tra 50 e 69 anni, ed esecuzione del test per lo screening dell’epatite C. Le attività sono previste venerdì 5 e sabato 6 giugno dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 7 giugno dalle 9:00 alle 13:00.

Spazio anche alla nutrizione, con le attività a cura delle dietiste e nutrizioniste, previste venerdì 5 e sabato 6 giugno dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 7 giugno dalle 9:00 alle 13:00: valutazione antropometrica, questionari, consigli nutrizionali per condizioni fisiologiche e patologiche ed esame bioimpedenziometrico. La prenotazione potrà essere effettuata presso le farmacie di Noci a partire dall’11 maggio.

Il Servizio Riabilitazione ASL Bari proporrà uno sportello informativo divulgativo su riabilitazione in oncologia e linfedema, mentre l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari offrirà test medici gratuiti per la rilevazione del monossido di carbonio, indicato per i fumatori, e test spirometrici per la valutazione della funzione respiratoria, utili alla diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma e fibrosi polmonare. Per queste attività la prenotazione potrà essere effettuata presso le farmacie di Noci a partire dall’11 maggio.

L’Ente Ospedaliero Miulli sarà presente sabato 6 giugno dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 7 giugno dalle 9:00 alle 13:00 con attività dedicate alla nefrologia, prevenzione e cura: esame urine, ecografia dell’apparato urinario e approfondimenti su alimentazione nella malattia renale, idratazione e gestione della calcolosi renale. Anche in questo caso la prenotazione potrà essere effettuata presso le farmacie di Noci a partire dall’11 maggio.

Non mancheranno momenti dedicati al benessere, alla cura della persona e alla formazione pratica. Sono previste attività dedicate al make-up biologico, un workshop sulla nutrizione e sull’organizzazione dei pasti per mangiare in modo sano ogni giorno, in programma sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 18:00, e dimostrazioni pratiche sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree, previste sabato 6 giugno dalle 10:00 alle 11:00 e domenica 7 giugno dalle 9:00 alle 10:00. Prevista anche un’esperienza immersiva multisensoriale tra suono e movimento, con attività di yoga, meditazione, pilates, rieducazione posturale, suonoterapia, aromaterapia e degustazione di tisane a freddo.

Tra gli appuntamenti centrali, sabato 6 giugno alle ore 19:30, si terrà la tavola rotonda “Scegli te stesso, scegli prevenzione e qualità di vita”, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, medici, professionisti del settore sanitario e realtà coinvolte nell’iniziativa.

Domenica 7 giugno, dalle 10:00 alle 11:00, spazio all’Area Mamma e Bambino, con un incontro dedicato all’alimentazione complementare, ai tagli sicuri degli alimenti e alle manovre di disostruzione pediatrica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 389 5453465.

La mattinata di domenica vedrà anche il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Gallo Positano”, con il concerto musicale “La musica che cura”, dalle 11:00 alle 12:30, e dell’I.I.S. “Da Vinci-Agherbino”, con la partecipazione degli studenti dell’indirizzo grafico e del percorso biomedico.

“La Salute in Piazza” rappresenta un nuovo passo nel percorso avviato dall’Amministrazione per promuovere una comunità più informata, consapevole e attenta al proprio benessere. La cittadinanza è invitata a partecipare.