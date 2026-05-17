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Bari, scatta l’obbligo della targa per i monopattini: prime dieci sanzioni

Si rischiano multe tra i 100 e i 400 euro

Pubblicato da: redazione | Dom, 17 Maggio 2026 - 21:01
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  • 51 sec

Da oggi è scattato l’obbligo della targa per i monopattini elettrici.  Decine i mezzi sottoposti al controllo della Polizia locale, il bilancio finora è di 10 violazioni contestate perché senza “targhino” e 4 violazioni perché conducenti sorpresi a circolare senza il prescritto casco protettivo.
I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con servizi mirati e con pattuglie dedicate su tutto il territorio comunale.
“Naturalmente – spiega il comandante della polizia locale, Michele Palumbo –  l’invito è al rispetto delle regole e  ad una guida corretta. Se il monopattino non ha il contrassegno di identificazione meglio lasciarlo a casa: la targa costa 36 euro, la multa va dai 100 ai 400 euro”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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