Bari, scatta l’obbligo della targa per i monopattini: prime dieci sanzioni

Da oggi è scattato l’obbligo della targa per i monopattini elettrici. Decine i mezzi sottoposti al controllo della Polizia locale, il bilancio finora è di 10 violazioni contestate perché senza “targhino” e 4 violazioni perché conducenti sorpresi a circolare senza il prescritto casco protettivo.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con servizi mirati e con pattuglie dedicate su tutto il territorio comunale.

“Naturalmente – spiega il comandante della polizia locale, Michele Palumbo – l’invito è al rispetto delle regole e ad una guida corretta. Se il monopattino non ha il contrassegno di identificazione meglio lasciarlo a casa: la targa costa 36 euro, la multa va dai 100 ai 400 euro”.