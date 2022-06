Un intero container pieno di alimenti, indumenti per neonati, bambini e adulti, materiale per l’igiene personale e della casa, materiale scolastico, materiale sanitario e giocattoli ha raggiunto la Costa D’Avorio. L’obiettivo è stato portato a termine dalla parrocchia San Sabino di Bari, una realtà che opera su più fronti nell’impegno al contrasto delle povertà e del disagio sociale.

La chiesa aderisce a molti progetti di cooperazione internazionale tra i quali ‘L’ Amore è senza confini’ in favore delle popolazioni della Costa d’Avorio.

“Dopo non pochi ostacoli dovuti alla pandemia, – spiega la parrocchia – oggi possiamo essere fieri di aver raccolto e inviato un intero container di 40 piedi strapieno di alimenti per bambini e adulti, indumenti per neonati, bambini e adulti, materiale per l’igiene personale e della casa, materiale scolastico, materiale sanitario e giocattoli. Un duro lavoro di cooperazione internazionale siglato dall’ Asso ciazione Giuseppe Moscati Onlus , Parrocchia San Sabino – Bari e Amicale des Filles de San Pedro – AFSP . La cooperazione – precisano- è come un puzzle ed ognuno dei tasselli è importante e fondamentale per la buona riuscita del progetto. Un particolare ringraziamento va a chi ha fatto e sta facendo da collante tra le varie realtà affinché tutto potesse realizzarsi nel migliore dei modi qui in Italia come anche in Africa, ma anche alle associazioni e alle singole persone che in qualche modo ci hanno aiutato ad aiutare”.

“Un grazie particolare a chi ha donato: all’Associazione Equanima Onlus – Banco Abbigliamento ed Usato Solidale , a chi ha messo a disposizione i propri locali per lo stoccaggio del materiale, a chi ha messo a disposizione le proprie competenze per la buona riuscita del progetto. Siamo felici – conclude la parrocchia- che ormai tutta la parte burocratica si sia conclusa e che adesso inizi la fase migliore del progetto: ridistribuire ai fratelli bisognosi tutto quello che per loro è come manna dal Cielo mentre i loro sorrisi e i loro ringraziamenti salgono in Cielo come fumo di incenso e si trasformano in benedizioni per tutti noi. Grazie, veramente grazie di cuore anche a don Angelo Cassano per la grande opportunità che ci ha dato per migliorarci come persone. E ricordiamocelo, l’Amore è senza confini!”

(Foto Facebook)

