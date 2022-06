Tentano di rubare rame all’interno dell’azienda Tlc di Modugno, a Bari, ma l’intervento delle guardie giurate Sicuritalia Ivri e delle forze dell’ordine fermano il compo.

È successo domenica pomeriggio, intorno alle 17.30. Quattro uomini si sono introdotti nell’azienda puntando alle bobine di rame, dopo aver scavalcato le recinzioni e forzato i cancelli interni. I movimenti dei ladri sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza che hanno innescato l’intervento delle guardie giurate al cui arrivo i malviventi sono fuggiti lasciando incompiuto il furto.

Durante i controlli successivi, è stata rinvenuta una notevole quantità di bobine contenenti cavi di rame già accatastate in una zona dello stabilimento e quindi già pronte per essere trasportate all’esterno. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine risultano inoltre danni alla struttura, ma non risulta essere stato asportato nulla.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.