Arriva l’alt del governo sul Superbonus 110. Secondo quanto emerso nel corso di una riunione tra la maggioranza e l’esecutivo alla Camera, infatti, il governo avrebbe stoppato qualsiasi ipotesi di prorogare le misure in quanto non ci sarebbe disponibilità a mettere in campo ulteriori risorse economiche.

Non è esclusa però la possibilità di trattare sulla questione delle cessioni, ampliando l’opportunità ad altri soggetti – oltre che alle banche – con la sola esclusione delle persone fisiche. Maggiori dettagli emergeranno nel corso delle prossime ore, a margine dell’incontro che si sta svolgendo alla Camera.

