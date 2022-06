Il Consiglio dei ministri di oggi, che ha dato il via libera ai decreto legge sul rendiconto e l’assestamento di bilancio, ha dato l’ok anche al nuovo Decreto Bollette.

Per congelare gli aumenti delle bollette di luce e gas per il prossimo trimestre, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto Energia che prevede un impegno di spesa di 3 miliardi.

Si prevede che Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) – per “ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi” elettrici – annulli, per il terzo trimestre dell’anno in corso, “le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione”.

Si fa riferimento quindi alle piccole utenze come per esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini, o per usi di illuminazione pubblica o di ricariche pubbliche di veicoli elettrici.

Viene fissata invece al 5% l’aliquota IVA “per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali”, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Gli oneri in questo caso sono stimati a 480,98 milioni di euro

E ancora, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, Arera manterrà invariate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale già in vigore nel secondo trimestre del 2022.

