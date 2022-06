Due orsi polari in una piscina. Ci troviamo a Fasano, allo zoo Safari, e il video denuncia è stato pubblicato dalla community “Basta delfinari” che si batte per la protezione degli animali. Le immagini sono accompagnate dalle parole del post pubblicato su Facebook: “Prigionieri dello zoo safari due orsi polari, madre e figlia (c’era un terzo cucciolo, morto nel 2013). Chiusi in un fossato circondato di cemento con qualche sasso e una pozza d’acqua. Le pareti sono state dipinte di blu nel tentativo di far sembrare ai visitatori meno artificiale e aberrante lo spettacolo”.