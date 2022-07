Hanno preso il via i lavori di riqualificazione dell’area giochi del giardino Rita Majerotti, nel quartiere Libertà. Si tratta, in particolare, di un piccolo spazio compreso tra via Brigata Regina e via della Carboneria che accoglie tanti cittadini, soprattutto nel periodo estivo.

“Con questo restyling provvederemo a dare nuova vita a questo spazio ludico – ha commentato Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio 1 – con l’occasione provvederemo a sostituire tutta la pavimentazione anti trauma e alla sostituzione del vecchio gioco con un altro gioco a torretta, molto più grande e sicuramente più moderno. L’intervento terminerà la prossima settimana. Questo intervento mi è stato segnalato da tanti residenti, ed oggi sono felice di aver onorato l’impegno preso” – ha concluso.

L’intervento, più nello specifico, fa parte dei lavori di rigenerazione e decoro urbano che il Municipio 1, al fiano dell’assessore Giuseppe Galasso e la commissione Lavori Pubblici del Municipio del Mare, stanno portando avanti da diverso tempo con l’obiettivo di rendere le aree aggregative del territorio sempre più attrattive e piacevoli.

