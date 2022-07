E’ uno dei punti più suggestivi della città, frequentato soprattutto di sera da centinaia di persone. Ecco come si presenta il molo di San Nicola, tra rifiuti gettati in acqua e cattivo odore. Le foto sono state inviate da un lettore di Borderline24 indignato. “Questo – spiega – è uno degli angoli più caratteristici della città. I turisti da qui possono fotografare tutto il lungomare monumentale, ma se ne scappano a causa di questo bruttissimo panorama in mare. Dovrebbero tenere una telecamera fissa e multare gli incivili che gettano l’immondizia in mare”.

