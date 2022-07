La città si prepara ad accogliere il Bari Pride, la parata itinerante per i diritti delle persone LGBTQIA+ e per il contrasto alle discriminazioni su identità di genere e orientamento sessuale. L’appuntamento è previsto per domani sabato 2 luglio a partire dalle ore 18, con partenza da piazza Umberto e arrivo in largo Giannella.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con apposita ordinanza di Polizia Locale, dalle ore 18.00 di domani, relativamente al passaggio della parata, è istituito il “divieto di transito” sul seguente percorso: piazza Umberto, via Nicolai, via De Rossi, via Piccinni, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, largo Giannella.

La manifestazione seguirà il seguente programma: ore 16.30 – Concentramento in piazza Umberto I (lato fontana/ateneo), ore 17.30 – Partenza del corteo secondo il percorso in allegato, ore 20/20.30 – Arrivo in largo Giannella, con interventi delle associazioni, ore 22 – conclusione.

Foto repertorio

