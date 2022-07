Posticipare il concerto dei Maneskin, in programma il 9 luglio al Circo Massimo di Roma, per prevenire un drastico aumento dei contagi di Covid. È l’appello dei medici alla rock band romana, il cui evento cade in concomitanza del picco di espansione della sottovariante Omicron 5, stimato tra il 10 e il 15 luglio.

Al concerto sono previste circa 70mila persone. La richiesta dei medici di annullare o posticipare il concerto dei Maneskin al Circo Massimo è stata accolta male sul web. In particolare su Twitter, dove molti utenti hanno fatto notare come l’appello sia rivolto esclusivamente alla band romana e non ad altri eventi, come il Jova Beach Party o i concerti di Vasco Rossi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.