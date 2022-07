Erano andati a Sharm el Sheik, in Egitto, per le ferie estive. Una vacanza finita nel peggiore dei modi, quella di una coppia palermitana, che ha visto morire in poche ore il figlio di sei anni. Il bambino, Andrea Mirabile, e il padre Antonio, 46 anni, dipendente dell’Anas, venerdì scorso si sono sentiti male. Nausea, astenia e vomito. Sintomi più lievi per la moglie Rosalia Manosperti, 35 anni, incinta di quattro mesi. I due si sono rivolti a una guardia medica che si trova vicino al resort in cui alloggiavano, che ha diagnosticato a tutti e tre un’intossicazione alimentare, ha prescritto loro dei farmaci e ha somministrato flebo idratanti ad Antonio e al bambino che erano molto disidratati.