Operai al lavoro nella spiaggetta di San Cataldo, obiettivo: ripristinare la passerella pedonale che permette l’accesso alle piazzole prendisole. Ad annunciarlo sui social, il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Entro qualche giorno il passaggio sarà messo in sicurezza e riaperto a tutti” – ha sottolineato il sindaco. Non sono mancate le polemiche da parte dei cittadini che dopo pochi minuti dal post hanno iniziato ad elencare diverse problematiche, sia inerenti la passerella, sia inerenti diverse questioni relative alla città. “Che bello il cemento sulla sabbia – scrive un cittadino con tono ironico – la passerella sarà utilissima ma esistono altri materiali ed altri metodi per garantire l’accesso” – ha precisato. Qualcun altro invece, postando fotografie di luoghi lontani, ha voluto esortare il sindaco a pensare a passerelle che possano permettere l’accesso al mare ai disabili, oggi assenti sulle spiagge cittadine.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.