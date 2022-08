Organizzata dall’assessorato alle Culture, si è aperta ieri, domenica il 31 luglio, davanti a un pubblico di 500 persone la rassegna “Municipi Sonori”. La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, che propone al pubblico cinque concerti gratuiti nei cinque Municipi, affidati al talento dei musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti per l’occasione dal maestro Paolo Lepore. In piazza dei Mille (più nota come piazza San Francesco), a Santo Spirito: i maestri dell’Orchestra hanno eseguito musiche di Saint – Saëns, Ponchielli, Chačaturjan, Gimenéz, Rossini, Morricone, Rota e Piccinni (trascrizioni di Giacomo Desiante).

Municipi Sonori proseguirà martedì 2 agosto nel parco “Giovanni Paolo II”, al San Paolo, mercoledì 3 agosto nel parco “Giuseppe Mizzi”, a Loseto, quindi giovedì 4 agosto nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe, a Madonnella, per concludersi venerdì 5 agosto,nel parco di largo 2 Giugno, a Carrassi.

