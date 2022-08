Onorare la memoria. Con questo scopo è nata l’idea dal titolo “Cime di Puglia fino al Paradiso: in memoria di Mariolina De Fano e Vito Deliso”, un evento in cui, anche attraverso i libri, si ricorderanno due persone, che in modo diverso, hanno rappresentato il senso della reale eccellenza pugliese: Vito Deliso, chef prematuramente e recentemente scomparso in un tragico incidente stradale, e la grandissima attrice Mariolina De Fano, a due anni esatti dalla sua morte. Il tutto, in data 18 agosto 2022 (inizio ore 19.30), nella splendida cornice del teatro “Purgatorio” di Bari, in collaborazione con il Maestro Nicola Pignataro e con la partecipazione della Compagnia Teatrale Artù.

L’evento gode del patrocinio del comune di Bari e prevede, peraltro, la presentazione della pubblicazione “La storia di Vito Deliso in un barattolino d’amore” curata dal giornalista Giuseppe Saponaro edizioni Joyprint e uno sketch in cui saranno protagonisti Nicola Pignataro e Florinda Colella presidente di “Cime di Puglia”. Ingresso gratuito ma su prenotazione (info@cimedipuglia.org, Whatsapp 3206729480)

Cime di Puglia, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, nasce dall’idea di un gruppo di amici pugliesi separati per motivi di lavoro ma uniti da una passione comune: la loro terra d’origine. Persone che vivono in Italia e all’esterno con diversi bagagli culturali, differenti esperienze di vita e variegate professionalità. L’intuizione di creare una associazione culturale, capace di promuovere il territorio e le sue eccellenze nel contesto nazionale, è arrivata successivamente. Con essa il format editoriale “Cime di Puglia In&Out” creato con l’unico ed ambizioso intento di raccontare storie inedite capaci di far riflettere e pensare.

I mesi di lavoro, a più menti e a più mani, hanno potuto presentare (attraverso la pagina Facebook, il canale Youtube e i media partner “Puglia Eccellente” e “Radio Punto Sud”) volti, emozioni, sogni di decine e decine di imprenditori, studiosi, sportivi legati al tacco dello stivale. Persone che hanno aperto lo” scrigno” del loro cuore” per raccontare un unico grande amore: quello per la Puglia. Dal primo di luglio, è stata inaugurata una rubrica dedicata ai libri: tantissimi e promettenti scrittori si sono proposti per presentare le proprie “creazioni”. In diversi appuntamenti, è stata già data visibilità ad alcune firme e altre ne saranno proposte.

Se sei uno scrittore pugliese, puoi contattare “Cime di Puglia” per proporre anche la tua storia! Per il resto, appuntamento al 18 agosto 2022! Per l’evento del 18 agosto “Cime di Puglia” ringrazia per la consulenza il dottor Antonio Zaccagni e per il sostegno le seguenti realtà baresi: “Drago Caldaie e Condizionatori” (main sponsor), Joyprint, Homi, Pane Olio e Sale, La Pesciera, Adria Ascensori, Officina Uva, Enoteca De Candia, Tenuta Masseria Mofetta, Il Chicco, Macelleria Martulli, Studio Omnic, Mediosplast, DB Solutions, Macelleria Santamaria (Noicattaro), L’Artigiano del Sofà, Maria – Capelli e bellezza.

