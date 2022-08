Un menù all’insegna della baresità per i senzatetto baresi. È quanto proposto oggi dall’associazione di volontariato In.Con.Tra. Dalle seppie ai polpi arrosto, ecco quanto cucinato nella postazione mobile situata all’esterno della stazione centrale di Bari, in piazza Moro, nell’ambito delle attività di Food Truck “Aperti per ferie”.

Un modo per strappare un sorriso a tutti i cittadini che vivono un momento di difficoltà, sperimentando un menù diverso dal solito, molto apprezzato dai senza fissa dimora baresi che hanno ricordato all’associazione, impegnata nella preparazione, “che il pesce si mangia crudo”.

“Abbiamo scelto un menù all’insegna della baresità – scrive l’associazione sui social anche se in tanti ci hanno chiesto qualche polpo crudo. Sono stati accontentati i più legati alla tradizione culinaria nostrana, altri hanno accettato di buon grado l’arrosto. La baresità ha prevalso su tutto”- hanno concluso.

