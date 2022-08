Hanno proseguito tutta la notte i lavori dell’Aqp per riparare la condotta fognaria la cui rottura ieri ha provocato lo sversamento della fogna nera in mare, all’altezza del lungomare sud tra Torre Quetta e l’ex lido Trullo. È quindi scattato anche il divieto di balneazione.

Via Gentile è stata chiusa al traffico nel tratto tra via Medaglie d’oro e via Colella. La polizia locale consiglia percorsi alternativi: per chi è diretto in centro città e proviene da sud, imboccare l’uscita di San Giorgio e percorrere il lungomare o in alternativa superare l’uscita 15 e imboccare la 14 per via Caldarola.

