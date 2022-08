Negli ultimi sette giorni ci sono stati 20mila accessi nei pronto soccorso di Puglia. È quanto emerge da una rilevazione effettuata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas.

Un dato che continua a dimostrare la forte pressione subita dalle strutture ospedaliere. In particolare, il picco si è registrato lo scorso 26 luglio, con 3.163 pazienti visitati nei pronto soccorso. Un vero e proprio record, almeno per quanto riguarda i dati di questa estate. La pressione sulle strutture non accenna a diminuire, ragion per cui si fa sempre più alto l’allarme da parte degli operatori sanitari, fortemente provati, tra le ragioni, anche la carenza di personale, più volte denunciata dagli stessi.

Foto repertorio

