Una bottiglia usata probabilmente per l’assunzione di droga. Lasciata sugli scalini del ponte che sovrasta il ponte di piazza Luigi di Savoia. La segnalazione è di un lettore: “Questa notte – spiega – chiunque attraversava il passaggio pedonale nei pressi della chiesa di San Antonio poteva ammirare una bottiglia costruita ad hoc per l’assunzione probabilmente di eroina per via orale. Lo spaccio, il consumo e il degrado continua senza che nessuno riesca a trovare una soluzione al problema. Si preferisce lamentarsi, chiudere gli occhi, far finta di non vedere la realtà invece di affrontare il problema seriamente e di cercare di salvare questi giovani che facilmente cadono preda di spacciatori senza scrupoli”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.